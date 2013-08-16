رفع حالة الطوارىء بـ22 مستشفى بالقليوبية وإلغاء الأجازات

القليوبية – محمد عبد الحميد : الجمعة , 16 أغسطس 2013 11:50

أعلن الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة استمراررفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة.

وقال أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وإلغاء جميع الأجازات ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بالقليوبية مع توفير كل التخصصات بالمستشفيات, ونشر سيارات الإسعاف بالقرب من مناطق التجمعات بالمحافظة للتدخل فى أى حالة طارئة.

> وقال وكيل الصحة إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير الدم بـ 22 مستشفى منها 17 مستشفى تابعين للمديرية و5مستشفيات نوعية منها بنها التعليمى ومستشفى جامعة بنها و2 مستشفى تأمين صحى ومستشفى الأطفال التخصصى و 2 رمد و2 حميات وواحدة بالصدر.

> وأضاف أنه تم وضع خطط للتنسيق مع الجامعة وباقى المستشفيات وأضاف أنه تم الدفع بعدد 87 سيارة إسعاف تحسبا لأى طوارىء, وأكد أنه تم إلزام مديري الطوارىء والمستشفيات ونوابهم بالتواجد خلال 24 ساعة متواصلة.