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مدافع الأهلي: نحتاج مجهود مضاعف للفوز على ليوبار

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مدافع الأهلي: نحتاج مجهود مضاعف للفوز على ليوبار مدافع الأهلي: نحتاج مجهود مضاعف للفوز على ليوبار

يرى محمد نجيب مدافع الأهلي أن الفوز على ليوبار في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يحتاج لمجهود مضاعف.

ويلتقي الأهلي مع ليوبار في الكونجو يوم السبت بحثا عن أول ثلاث نقاط له بالمجموعة الأولى، إذ يحتل قاعها برصيد نقطة واحدة.

وقال نجيب للموقع الرسمي للأهلي يوم الجمعة: "لاعبو الفريق يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة ليوبار الصعبة".

وأضاف "مباريات دوري أبطال إفريقيا تحتاج إلى مجهود مضاعف وعلينا العمل على ذلك لتحقيق الفوز".

وعن غيابه عن التشكيل الأساسي للأهلي منذ أكثر من مباراة، أكد نجيب أنها رؤية الجهاز الفني التي عليه احترامها.

وأشار "توقف النشاط بجانب إصابتي الأخيرة هما السبب في ابتعادي عن التشكيل، ولكني جاهز وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

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