هل يجب علاج عدم انتظام الطمث قبل الزواج؟

أرسلت قارئة تقول عمرى 21عاما، وأعانى من مشكلة "بالدورة الشهرية"، وهى أنها غير منتظمة لدى فهل يؤثر هذا بعد الزواج بخصوص الحمل، خاصة وأننى مقبلة على الزواج؟، وهل يجب على أن أنظمها قبل الزواج أم أنها لا تسبب أى مشكلة فى المستقبل؟.

أجابت الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية النساء والتوليد، قائلة إنه من الأفضل زيارة طبيب فى أقرب وقت لمعرفة ومراجعة عدم انتظام الدورة الشهرية بالنسبة لك وبالطبع إذا عرف سبب تأخرها فإن ذلك قد يساعد فى حل مشكلة قد تواجهك مستقبلا.

وأضافت رحاب أنه فى العموم هناك عدة أسباب لعدم انتظام الدورة الشهرية، ومنها ما قد يكون نفسى كأن يشعر الفتاة بالقلق والتوتر بسبب امتحاناتها مثلا أو بسبب أمر ما يشغلها، وقد يكون الخلل نتيجة لضعف عام بالجسم نتيجة لنظام الغذائى غير السليم الذى تتناوله الفتاة.

كما أوضحت أن السبب يمكن أن يكون عضوى، كأن تكون مصابة بأمراض خاصة بالرحم كتكيس على المبايض، أو أنها تعانى من خلل فى هرمونات الجسم مثل زيادة فى هرمون الحليب أو خلل فى هرمونات الغدة النخاعية، أو خلل فى الهرمونات التى تفرزها الغدة الدرقية، أو أن يكون هناك ارتفاع فى هرمون التسترون لديها (الذكرى).

ونصحت رحاب بضرورة متابعة طبيب متخصص لإجراء تحاليل وفحوصات لمعرفة ما إذا كانت المشكلة نتيجة خلل فى الهرمونات، أو بسبب مشاكل بالرحم وفى حالات كثيرة تسبب تلك الحالة تأخر الحمل.