5 تطبيقات "أندرويد" مجانية تساعدك فى العناية بجمالك وأناقتك

تولى غالبية الفتيات اهتمامًا كبيرًا بجمالها، وبأحدث خطوط الموضة، وطرق العناية بالبشرة والشعر، وتحاول دائمًا أن تكون على اطلاع بأحدث طرق وأفكار التجميل، لذا نقدم لكِ 5 تطبيقات أندرويد مجانية، تساعدك على العناية بجمالك، للاستفادة من هاتفك الذكى فى الحصول على إطلالة مشرقة وجمال دائم.

1 - نصائح لكل بنت عن البشرة

يوفر هذا التطبيق مجموعة من وصفات الحماية للبشرة بمختلف أنواعها، الدهنية والعادية والجافة، نقلاً عن أكبر بيوت التجميل العالمية، كما يحتوى على خلطات طبيعية للحفاظ على البشرة، وتفتيحها، ويتضمن أكثر من 1000 مقال يتم تحديثها يوميًا.

2 - طرق تطويل وتكثيف الشعر سريعًا

> يتناول هذا التطبيق وصفات متنوعة لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة، إضافة إلى مجموعة من الموضوعات التى تساعد على حماية الشعر والمحافظة عليه، وحمايته من التقصف، مع طرق عمل حمام الزيت للشعر، ووصفات منزلية للحصول على شعر أقوى وأكثر كثافة.

3 ـ تعلمى أسرار المكياج

> يساعدك هذا الطبيق على وضع المكياج بطريقة صحيحة، خطوة بخطوة بالصور، مع التعريف بأنواع مختلفة من المكياج مثل اللبنانى والخليجى والبرونزى، إضافة إلى طرق رسم العين ووضع الكحل، كل يوم بطريقة مختلفة، كما يقدم معلومات حول طرق التعرف على نوع البشرة، وأسس وضع المكياج.

4 ـ العناية بالبشرة

> يوفر التطبيق معلومات بشأن طرق العناية بالبشرة والشعر، والأظافر، والجسم كذلك، إضافة إلى طرق تنظيم البشرة، وخلطات لها وللشعر وللجسم، ولتبييض الوجه والبشرة.

5 ـ أحدث لفات طرح المحجبات

> يحتوى التطبيق على أجمل وأحدث لفات الطرح الجديدة، مع أحدث لفات الطرح للعرائس، وطرق سهلة للف الطرح بشكل أنيق، إضافة إلى لفات طرح جديدة لمختلف المناسبات مثل العمل والجامعة والسهرة.