الأسد يعفى جنود الاحتياط من دفع أقساط بنكية لرفع الروح المعنوية

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الرئيس السورى بشار الأسد أعفى اليوم الأربعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة فى الحرب الأهلية من دفع أقساط ديون وغرامات على تسديدات متأخرة خلال فترة خدمتهم.

ويرجح أن يكون الهدف من المرسوم هو رفع الروح المعنوية للجنود والحيلولة دون حدوث انشقاقات فى الجيش فى فترة متوترة للغاية بعد قرابة عامين ونصف من الحرب الأهلية الدائرة.

وقالت سانا "تؤجل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة." ونص البيان على الإعفاء من كل غرامات التأخير خلال فترة الخدمة.

وتتحمل قوات الأسد عبء الانتشار فى شتى أنحاء سوريا مع سيطرة مقاتلى المعارضة على المزيد من المناطق. ويقول جنود احتياط فارون إن الروح المعنوية منخفضة بين القوات وإن الضباط يحتجزون الجنود بالفعل فى ثكناتهم خوفا من انشقاقهم أو فرارهم.

ويقول المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية إن قوام الجيش السورى تراجع إلى النصف تقريبا ووصل إلى نحو 110 آلاف جندى بسبب الانشقاقات والفرار والخسائر فى أرض المعركة.

وفى مارس 2012 شددت السلطات السورية القيود على سفر الشبان فى سن التجنيد ومنعتهم من السفر إلى خارج البلاد لمنع جنود الاحتياط من الفرار. واعتمد الأسد منذ ذلك الحين على مقاتلين من حزب الله اللبنانى وميليشيات موالية للحكومة السورية لدعم عمليات الجيش.

واندلعت الانتفاضة السورية فى عام 2011 فى شكل احتجاجات سلمية تطالب أسرة الأسد التى تحكم سوريا منذ عقود بإصلاحات ديمقراطية. وتحولت الانتفاضة بعد ذلك إلى حرب أهلية شاملة لها أبعاد طائفية.وتقول الأمم المتحدة إن مئة ألف شخص قتلوا فى الصراع وفر 1.9 مليون لاجئ إلى دول مجاورة مثل تركيا والأردن.