وزير داخلية لبنان: الحصيلة النهائية لانفجار الضاحية 22 قتيلا ولا موقوفين

أعلن وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل أن "الحصيلة النهائية لإنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت أمس بلغت 22 قتيلا وأكثر من 200 جريح"، مؤكدا "وجود أشلاء جثة فى مكان التفجير والتحقيق سيظهر لمن تعود وستظهر نتائج فحوص الحمض النووى قبل 48 ساعة".

وكشف شربل فى تصريحات صحفية اليوم أنه سيطرح على اجتماع مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان الذى يعقد اليوم وضع خطة أمنية للضاحية الجنوبية لبيروت "معقل حزب الله".

وذكر أن "الأدلة الجنائية تجمع صور الكاميرات الموجودة فى المنطقة، وهناك فرضية أو ترجيح أولى بوجود انتحارى نظرا لوجود السيارة فى منصف الطريق"، موضحا أنه "لا موقوفين حتى الآن.

وأشار إلى أنه "بحسب موقع الانفجار، فإن الفرضية الأولى أن يكون السائق قد فجر نفسه فيما الفرضية الثانية تقول إنه قد يكون تم تفجير السيارة عن بعد".