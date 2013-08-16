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"حماس" تستنكر انفجار لبنان وتدعو للاتحاد لتفويت الفرصة على المتآمرين

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"حماس" تستنكر انفجار لبنان وتدعو للاتحاد لتفويت الفرصة على المتآمرين "حماس" تستنكر انفجار لبنان وتدعو للاتحاد لتفويت الفرصة على المتآمرين

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الانفجار الذى استهدف الضاحية الجنوبية "معقل حزب الله" فى بيروت مساء أمس الخميس وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وأعلنت حماس فى بيان صحفى اليوم "إدانتها لهذا الاعتداء الآثم وتضامنها مع اللبنانيين فى الضاحية الجنوبية، ومع كل الشعب اللبنانى ورفضها لأى عمل تخريبى يهدف لاستهداف بنية المجتمع اللبنانى وإضعافه خدمةً للأعداء".

وتقدمت الحركة بالتعزية لعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، ودعت "إلى التضامن والوحدة لتفويت الفرصة على أصحاب المخططات التآمرية"، مؤكدة الحرص على أمن لبنان واستقراره.

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مصر 365