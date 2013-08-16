المرصد السورى: قصف واشتباكات فى أنحاء متفرقة من سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة دارت مساء الخميس فى حى "الصاخور" بمحافظة حلب شمال سورية وسط قصف من القوات النظامية على الحى دون أنباء عن خسائر بشرية.

وذكر المرصد ، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم الجمعة، أن مناطق فى بلدة "الزربة" بريف حلب الجنوبى تعرضت للقصف من الطائرات الحربية.

وقال المرصد إن مناطق فى مدينة "الميادين" بمحافظة دير الزور شرق سوريا تعرضت لقصف من القوات النظامية بالصواريخ بعد منتصف ليل الخميس.

وأضاف أن مناطق ف مدينة "الشحيل" بدير الزور تعرضت لقصف صاروخى من قوات النظام ، دون أنباء عن إصابات وسط حركة نزوح للأهالى من المدينة.

وأوضح أن الأحياء الجنوبية من دمشق تعرضت لقصف من قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس بالتزامن مع اشتباكات دارت عند أطراف مخيم اليرموك.