أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: قصف واشتباكات فى أنحاء متفرقة من سوريا

Google+ Print
المرصد السورى: قصف واشتباكات فى أنحاء متفرقة من سوريا المرصد السورى: قصف واشتباكات فى أنحاء متفرقة من سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة دارت مساء الخميس فى حى "الصاخور" بمحافظة حلب شمال سورية وسط قصف من القوات النظامية على الحى دون أنباء عن خسائر بشرية.

وذكر المرصد ، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم الجمعة، أن مناطق فى بلدة "الزربة" بريف حلب الجنوبى تعرضت للقصف من الطائرات الحربية.

وقال المرصد إن مناطق فى مدينة "الميادين" بمحافظة دير الزور شرق سوريا تعرضت لقصف من القوات النظامية بالصواريخ بعد منتصف ليل الخميس.

وأضاف أن مناطق ف مدينة "الشحيل" بدير الزور تعرضت لقصف صاروخى من قوات النظام ، دون أنباء عن إصابات وسط حركة نزوح للأهالى من المدينة.

وأوضح أن الأحياء الجنوبية من دمشق تعرضت لقصف من قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس بالتزامن مع اشتباكات دارت عند أطراف مخيم اليرموك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365