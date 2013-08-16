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لبنان يؤكد اختراق طائرات حربية تركية لأجوائه وتركيا تنفى

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لبنان يؤكد اختراق طائرات حربية تركية لأجوائه وتركيا تنفى لبنان يؤكد اختراق طائرات حربية تركية لأجوائه وتركيا تنفى

كذب بيان لرئاسة الأركان التركية الأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام اللبنانية بشأن تحليق ثلاث طائرات حربية تركية فى الأجواء اللبنانية من اتجاه البحر غربى البلاد دون دخولها الأجواء السورية.

ونقلت صحيفة "حرييت"، اليوم الجمعة، عن البيان المنشور على موقع رئاسة الأركان الإلكترونى أن الطائرات الحربية التركية لم تحلق بالأجواء اللبنانية ولا أساس لهذه التقارير من الصحة.

وكانت صحيفة الديار اللبنانية قد زعمت أن ثلاث طائرات حربية تركية قد دخلت الأجواء اللبنانية من غربى البلاد، منوهة نقلا عن أحد المواقع الإلكترونية التركية بأن الجيش التركى يخطط لتنفيذ عملية من أجل الإفراج عن الطيارين التركيين المختطفين فى لبنان.

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