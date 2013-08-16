سيناء تشتعل: حرب شوارع فى العريش والشيخ زويد.. وشهود: فلسطينيون شاركوا فى الهجمات

قناصة الإخوان يعتلون أسطح العمائر المحيطة باعتصام «النصر».. وشهود: مسلحون داخل الاعتصام

كتب : محمد مقلد وخالد الأمير الجمعة 16-08-2013 08:27

أغلقت المصالح الحكومية، فى مدن محافظة شمال سيناء، أمس، أبوابها، وخلت الشوارع من المارة، ورفعت قوات الجيش والشرطة حالة الاستنفار الأمنى إلى أعلى درجاتها، خوفا من شن مسلحين هجمات جديدة، وذلك غداة ليلة دامية، شهدت فيها مدينتا العريش والشيخ زويد، حرب شوارع بين الجيش ومسلحين هاجموا 8 نقاط أمنية، ما أدى لاستشهاد ضابط ومجند ومواطن، وإصابة 8 آخرين.

هجمات على 8 نقاط أمنية.. وانفجار عبوة ناسفة أمام الساحة الرياضية.. واستشهاد 3 بينهم مدنى وإصابة 6 جنود

وتحدثت مصادر متفرقة عن هروب 5 من قيادات الإخوان بحرا إلى غزة، فيما نجحت قوات الجيش والشرطة فى إحباط مخطط لتسلل 4 جهاديين بينهم فلسطينى، عبر الأنفاق وتم إلقاء القبض عليهم وسط مدينة رفح وبحوزتهم أسلحة نارية.

وشهدت مدينة الشيخ زويد اشتباكات كر وفر شرسة، بين قوات الجيش والعناصر المسلحة، فى محيط قسم شرطة المدينة، بعد قيام العناصر المسلحة بمهاجمة القسم بالأسلحة الثقيلة.

وقال شهود عيان إن 6 إرهابيين يستقلون 3 سيارات، إحداها ماركة «نيسان» والأخرى «تايلاندى» والثالثة «لانسر»، هاجموا القسم واشتبكوا مع القوات، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وموظف مدنى وإصابة مجند بالقسم بطلق نارى فى القدم.

شاهد عيان: شيخ سلفى فلسطينى الجنسية يخزن الأسلحة داخل منزله بميدان الخلفاء بالعريش

وأضاف الأهالى أن 3 مدرعات ومجنزرات تابعة لقوات الجيش الموجودة بحى الزهور، تحركت وحاصرت المسلحين، لتبدأ حرب شوارع داخل المدينة، مشيرين إلى هرب المسلحين إلى منطقة حى القواسمة وإطلاقهم النار على القسم من جديد.

وقال شهود إن أحد الأهالى سأل المسلحين عن سبب وجودهم فى المنطقة، فرد أحدهم بلهجة فلسطينية «احنا جايين نحرركم وننصر الدين»، ووضع آخر سلاحه فى وجه الشباب وأمرهم بالتكبير، ليرد الخائفون الله أكبر، مضيفا أن مجنزرات الجيش طاردت المسلحين مجددا وأصابت السيارة النيسان بعدة طلقات، ما أسفر عن إصابة أحد المسلحين.

وفرضت قوات الجيش والشرطة طوقا أمنيا على المدينة، ونجحت فى قتل عنصر مسلح بالقرب من كمين الخروبة.

وقال شهود عيان إن عناصر إرهابية، أطلقت النار على كمين «أبوطويلة» التابع للجيش على الطريق الدولى «الشيخ زويد - رفح»، وهاجموا معسكر القوات المسلحة بمنطقة الزهور على ساحل مدينة الشيخ زويد، وطاردتهم قوات من الجيش حتى لاذوا بالفرار.

وفى رفح، وقعت مطاردة عنيفة بين قوات الجيش وعناصر مسلحة، يستقلون دراجة بخارية، استهدفوا مدرعة أمام المستشفى، بقذيفة «آر بى جى»، لكنها أخطأت الهدف.

وهاجمت مجموعة إرهابية معسكر قوات الأمن المركزى بالأحراش، بالأسلحة الثقيلة، وتبادلت قوات المعسكر مع العناصر المسلحة إطلاق النيران بشكل شرس، قبل فرار العناصر الإرهابية.

فى المقابل، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة 3 عناصر جهادية، قادمة من غزة، التسلل عبر الأنفاق، وضبطتهم أثناء استقلالهم سيارة دفع رباعى بدون لوحات معدنية للتوجه لوسط سيناء، وعثرت أسفل مقاعد السيارة على سلاحين «آر بى جى» وعدد 2 رشاش ومجموعة من الذخائر، وبحوزة أحدهم 2500 دولار.

وفى العريش، طاردت قوات الجيش عناصر إرهابية، استهدفت خط الغاز فى الساعات الأولى من صباح الخميس، وقامت برصدهم، ومهاجمتهم قبل إطلاق قذيفة على خط الغاز.

وأكدت مصادر أمنية استشهاد المجند محمد السيد على، 21 عاماً، من قوة الكمين المكلف بحراسة النيابة العسكرية بالعريش، داخل المستشفى العسكرى، متأثراً بإصابته جراء انفجار عبوه ناسفة زرعها إرهابيون بجوار المبنى أمس الأول.

وقالت المصادر إن العناصر الإرهابية فجرت عبوة ناسفة بجوار مبنى الساحة الرياضية بحى الزهور بالعريش، التابع للقوات المسلحة، مضيفا أن العبوة انفجرت فى منطقة أسفلتية خالية أمام المبنى، وأحدثت صوت انفجار شديد، ولم ينتج عنها أى إصابات أو خسائر.

وعثر الأهالى على جثة لرجل ثلاثينى، صباح أمس، ملقاة فى أول شارع «الطويل» الالتفافى خارج مدينة العريش، فيما أضرم الإخوان النيران فى مكتب تجنيد العريش.

وفى تطور متصل، أكد شهود عيان أن 5 من قيادات جماعة الإخوان هربوا إلى شواطئ غزة، عبر مركب صيد، وهو ما أكده نشطاء من قطاع غزة بوصول 5 قيادات إخوانية مصرية إلى فندق فلسطين بقطاع غزة.

وفى بئر العبد، أصيب مواطن أثناء محاولة محتجين اقتحام قسم شرطة بئر العبد.

ومن ناحية أخرى، أعلن مؤيدو المعزول محمد مرسى بالعريش، تحديهم لحظر التجوال، واستمرت التظاهرات أمام منصة مسجد النصر بوسط مدينة العريش، ما دفع مدرعة تابعة للجيش، لإطلاق الرصاص الحى فى الهواء، فى محاولة منها لتفريقهم، لكن المتظاهرين وضعوا المتاريس والأحجار والسواتر الترابية على مداخل الميدان ومخارجه لمنع قوات الجيش من اقتحامه.

وقال شاهد عيان إن المدرعة أطلقت 4 رصاصات تحذيرية فى الهواء، وطالبت عبر مكبرات صوت، المعتصمين أمام المسجد بفض الاعتصام ومغادرة الميدان، تطبيقاً لقرار حظر التجوال، وحفاظاً على أمنهم، مؤكداً أنه شاهد بعينه مجموعة من عناصر الإخوان فى الاعتصام وبحوزتهم أسلحة محملة فى جيب صفراء مكشوفة، ووجود عناصر منهم بسيارة جيب سوداء، يستقلها 3 عناصر وبحوزتهم أسلحة رشاشة، وأن هؤلاء الثلاثة أصدقاء أحد السلفيين، فلسطينى الجنسية، يقطن بمنطقة الخلفاء ويخزن السلاح فى منزله.

وقال شاهد عيان إن قناصة تابعين للإخوان اعتلوا العمارات المحيطة بجامع النصر.

ودعت جماعات دينية وقبلية إلى التجمهر اليوم الجمعة فى قرية سادوت، على الطريق الدولى، الشيخ زويد - رفح.

ومن جانبها، واصلت القوات المسلحة، فرض سيطرتها على مداخل ومخارج سيناء، ونشرت الأكمنة الأمنية بشكل مكثف بالطرق السريعة، وأغلقت الطريق الدولى «العريش - القنطرة» ومنعت مرور السيارات بالاتجاهين مع استمرار إغلاق معدية القنطرة شرق فى نفس الوقت، لمنع تسلل العناصر الإرهابية.

وأغلقت الطرق المؤدية إلى معبرى كرم أبوسالم والعوجة، وانسحبت قوات الشرطة من قرى الحدود ومناطق الوسط والقسيمة والعمر والكونتلا، بناء على طلب من وجهاء القبائل خشية تفاقم الأمور.

وفى جنوب الشيخ زويد، أغلقت القوات الدولية «M F O» أبوابها وشددت من الحراسة على مداخلها وجدرانها، خوفا من استهدافها من قبل مسلحين تابعين للرئيس المعزول.