«الصحة»: 525 قتيلاً و3717 مصاباً الحصيلة الرسمية للاشتباكات بالقاهرة والمحافظات

مصادر: أغلب ضحايا المحافظات من غير الإخوان وعدد وفيات رابعة 202

كتب : طارق عبدالعزيز تصوير : محمود الدبيس الجمعة 16-08-2013 07:40

أحد المصابين أثناء فض الاعتصام

أعلن الدكتور محمد فتح الله، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات التى أعقبت عملية فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة» والمواجهات فى المحافظات منذ فجر أمس الأول وحتى كتابة هذه السطور، بالقاهرة والمحافظات إلى 525 حالة و3717 مصاباً، مشيراً إلى خروج 913 من المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، بينما تبقى 2790 آخرون تحت العلاج والملاحظة. وأوضح أن عدد الوفيات بميدان رابعة بلغ 202 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة بميدان النهضة 87 حالة، وفى حلوان 29 حالة وفاة، و207 حالات أخرى بباقى المحافظات، وأشار إلى أن 3017 من إجمالى المصابين تراوحت إصاباتهم ما بين طلقات نارية وخرطوش، بينما تراوحت إصابات 700 آخرين ما بين إغماءات وضربات شمس وجروح وكدمات وكسور فى مناطق متفرقة بالجسم.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة إن أحداث أمس الأول تعد الأكبر منذ قيام ثورة 25 يناير، وشهدت جهوداً غير مسبوقة من رجال الإسعاف وأطباء المستشفيات والطوارئ، لافتاً إلى أن المصابين جرى تحويلهم إلى أكثر من 100 مستشفى فى القاهرة والمحافظات ما بين مستشفى حكومى وجامعى وعسكرى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ارتفاع نسبة الإشغال بكافة أنحاء الجمهورية، خاصة مستشفيات مدينة نصر التى شهدت تكدساً فى أعداد المصابين والقتلى مثل مستشفيات «التأمين الصحى، مدينة نصر، الدمرداش، دار الشفا، القاهرة الجديدة، صدر العباسية، المطرية التعليمى، منشية البكرى، جراحات مدينة نصر، والشرطة بمدينة نصر». وأرجع المصدر تزايد عدد الوفيات إلى أن أغلب القتلى أصيبوا بطلقات نارية فى الصدر والرأس، ما أدى إلى صعوبة إنقاذهم ووفاة بعضهم بعد ساعات من إصابتهم. وكشفت مصادر طبية وأمنية عن أن أغلب قتلى فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، هم من خارج القاهرة، وتتراوح وظائفهم ما بين عمال وأطباء وطلاب. وقالت المصادر إن عدد القتلى بالقاهرة بلغ 318 قتيلاً، بينما بلغ عدد القتلى فى المحافظات 207 أغلبهم من المواطنين غير المنتمين لتنظيم الإخوان، خاصة أن أغلب الاشتباكات كانت بين المواطنين الذين اشتبكوا مع أنصار «مرسى» بمختلف الميادين.

وأضافت أن المنيا تصدرت أعلى معدل وفيات بين محافظات مصر، حيث بلغ عدد الوفيات 59 من ضحايا اعتداءات الإخوان على الكنائس وأقسام الشرطة والممتلكات العامة، بينما بلغ إجمالى المصابين 446 مصاباً، كما جاءت الفيوم فى المركز الثانى بـ37 حالة وفاة و200 مصاب.

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