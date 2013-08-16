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"Tivicay" دواء أمريكى جديد لعلاج مرض الإيدز

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"Tivicay" دواء أمريكى جديد لعلاج مرض الإيدز "Tivicay" دواء أمريكى جديد لعلاج مرض الإيدز

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الثانى عشر، من شهر أغسطس الجارى على إصدار دواء جديد لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

ويعرف العقار الجديد باسم "Tivicay "، ويحتوى على المادة الفعالة "dolutegravir"، وهى تركيبة جديدة مبتكرة تم تطويرها للمرة الأولى، ويوجد فى صورة أقراص يتناولها مرضى الإيدز بشكل يومى بجانب الأدوية المضادة للفيروسات التى تعتمد على آلية النسخ العكسى.

وعن آلية عمل العقار الجديد، أشارت إدارة الـ"FDA" إلى أنه يعمل عن طريق تثبيط أحد الأنزيمات الضرورية لمضاعفة فيروس الإيدز وتكاثره، ويعرف باسم "integrase strand transfer"، وهو يصلح لعلاج جميع الأشخاص والفئات العمرية بدءاً من 12 عاما.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى يسببها عقار "Tivicay "، والذى تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين للمستحضرات الصيدلية: الأرق والصداع، وكما أنه قد يتسبب فى حدوث خلل بوظائف الكبد، وهو ما يستوجب ضرورة قيام المرضى الذين يتناولوه بالمتابعة بشكل دائم.
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