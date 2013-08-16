وزير الموارد المائية الجزائرى يبحث مع ممثلة دولية سبل الدعم الفنى

بحث حسين نسيب، وزير الموارد المائية الجزائرى، مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الجزائر كريستينا آمارال، فرص الدعم الفنى فى قطاع المياه وذلك فى لقاء جرى بينهما اليوم الخميس فى الجزائر العاصمة.

وجاء فى بيان لوزارة الموارد المائية الجزائرية، أن الجانبين ناقشا فرص الدعم الفنى التى يمكن أن يوفرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجال الموارد المائية للجزائر، معربين عن رغبتهما فى إرساء إطار للتعاون الاستراتيجى بينهما.

وأوضح نسيب للممثلة الدوليةـ خلال اللقاءـ المحاور الاستراتيجية التى تسعى الجزائر للحصول عليها فى مجال الدعم التقنى، والتى تشمل بصفة خاصة جميع المسائل المتصلة بالإدارة والحفاظ على الموارد المائية.