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"حركة مجتمع السلم" الجزائرية تعتزم إطلاق قناة تلفزيونية من تونس

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"حركة مجتمع السلم" الجزائرية تعتزم إطلاق قناة تلفزيونية من تونس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية تعتزم إطلاق قناة تلفزيونية من تونس

تستعد "حركة مجتمع السلم" الجزائرية لإطلاق قناة تلفزيونية خاصة بها، قبل الانتخابات الرئاسية القادمة حتى تكون منبرا لطرح أفكارها، وذلك بعد النجاح الذى تحقق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وموقعها الإلكترونى.

وذكرت مصادر مطلعة أن "حركة مجتمع السلم" ستبث قناتها من تونس بعد الحصول على موافقة زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى.

ويعد ذلك تغييرا فى موقف الغنوشى، الذى كان قد رفض فى السابق فكرة إطلاق القناة من تونس، خشية إثارة غضب السلطات الجزائرية، وعدم ضمانه للمادة الإعلامية التى ستقدم عبرها الأمر، الذى قد يدفع الساسة الجزائريين إلى تحميل حركة النهضة المسئولية فى ذلك.

ورجحت المصادر أن تكون حركة مجتمع السلم قد حصلت على موافقة الغنوشى بعد اللقاءات التى جمعت قادة الحركة وزعيم النهضة التونسية خلال زيارته الأخيرة للجزائر للمشاركة فى إحياء الذكرى العاشرة لوفاة مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح.

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