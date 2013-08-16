حريق بمنزل النائب السابق لرئيس جنوب السودان

قال شهود عيان إن النيران اشتعلت الخميس فى مخزن بمنزل "ريك مشار تينج" النائب السابق لرئيس جنوب السودان سلفاكر ميارديت، دون وقوع خسائر بشرية.

ولفت الشهود إلى أنه تم إطفاء النيران التى وقعت بالمخزن الذى يبعد مسافة 10 أمتار فقط عن الجناح الذى يقيم فيه "تينج" بنفس المنزل.

وبحسب الشهود فغن النيران أثارت حالة من الهلع بحى العمارات بالعاصمة جوبا، وهو الحى الذى تقع فيه بيوت معظم القيادات الرفيعة بالدولة بما فيها رئيس الجمهورية.

وقال مصدر أمنى أن التحريات الأولية تشير إلى أن ماسا كهربائيا هو الذى تسبب فى الحريق، مشيرا إلى أنه لم توجه اتهامات إلى أى جهة حتى الساعة 2.15 تغ من صباح الجمعة.

يشار إلى أنه تم استبعاد "تينج" من الحكومة بقرار رئاسى فى الثالث والعشرين من يوليو الماضى على خلفية انتقاده للرئيس سلفاكير وإعلانه اعتزام الترشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة فى العام 2015.

>