تناول الفول السودانى يحميك من الإصابة بمرض السل

الفول السودانى من أكثر المسليات انتشارا بالعالم، كما أنه يعتبر طعام جيد ومفيد للإنسان.

قالت الدكتورة مروة جنينه أستاذة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، إن الفول السودانى هو نبات عشبى حولى ينتمى للفصيلة المركبة، وأوراقه ريشية مركبة ذات أربع وريقات عريضة متقابلة،.تتفتح الأزهار وتتلقح فوق الأرض ثم تتجه داخل الأرض لاستكمال نموها، والثمرة عبارة عن قرن طوله 3-5.5 سم.

وأضافت جنينه أن إحدى الدراسات أكدت أن الفول السودانى غنى بمادة الارجنين المتوافرة فى بذور الفول السودانى التى تعتبر عاملا مهما فى تقليل الإصابة بمرض السل الرئوى والوقاية منه.

وأشارت إلى أن الباحثين توصلوا إلى أن مادة أول وأكسيد النيتروجين دورا رئيسيا فى تحرك الجهاز المناعى لمقاومة الجسم ضد المسبب المرضى للسل، ونظرا لاحتواء بذور الفول السودانى على نسبة كبيرة من مادة الارجنين والتى تقوم بإنتاج أول أوكسيد النتروجين، فإن الفول السودانى يعتبر مصدرا هاما لإنتاج هذا الغاز الذى يساعد على الوقاية من السل ورفع مستوى أداء الجهاز المناعى بالجسم.

كما يعتقد أن تناول الفول السودانى يساعد على تقليص مدة تعاطى الأدوية الخاصة بمعالجة السل، كما يعتقدون بأنه يقلل من خطر انتقال المرض خلال مراحل العدوى.