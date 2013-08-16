الضو: استمرار إغلاق "السويس للصلب" حتى عودة العمال إلى العمل

أكد رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، استمرارا إغلاق مصنع السويس للصلب بمدينة السويس لحين عودة العمال المضربين إلى العمل.

وأضاف الضو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ردا على الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة لعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ضد إدارة الشركة والتى طالبوا فيها فرض الحراسة على الشركة وتعيين مفوض لإدارتها بدلا من الضو صاحب الشركة، وذلك من أجل صرف أجور ومستحقات العمال، أنه تعيين مفوض يتم فى القطاع العام وليس القطاع الخاص، مؤكدا أن مطالب العمال طبقا لمكتب العمل غير مشروعة.

وأشار الضو إلى أن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة طالب العمال بالعودة إلى العمل ووعدهم بصرف مستحقاتهم من الصندوق الخاص بالوزارة إلا أن العمال امتنعوا عن العمل، مؤكدا أن خسائر المصنع بلغت خلال الوقت الحالى 700 مليون جنيه نتيجة توقف العمال عن العمل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل فيه ما يقرب من 2000 عاملا بشركة السويس للصلب اعتصامهم اعتراضا على رفض قرارات فصل 12 من العاملين من بينهم 7 أعضاء فى اللجنة النقابية وقيام الإدارة بتحرير محاضر كاذبة اتهمت فيها العمال بالسرقة، وذلك بعد قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية لصرف أجورهم عن شهر يوليو الماضى والبدلات والحوافز والأرباح.

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