الأردن يطلب تزويده بأسلحة أمريكية متطورة

كشفت cnn عن طلب الأردن رسمياُ من الولايات المتحدة قائمة طويلة بأسلحة دفاعية متطورة، في سياق تعزيز قدراتها الدفاعية، تحسبا لأي تطور في سوريا، في مقدمتها طائرات استطلاع لمراقبة الحدود.

> جاء تصريح المصدر لـCNN بالعربية، عقب يوم واحد من زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارتن ديمبسي، للمملكة بحث خلالها جملة من الملفات، فيما تناقلت تقارير تصريحات للمسؤول الأمريكي تحدث فيها عن طلب الأردن لطائرات استطلاع بدون طيار.

> وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من الحكومة الأردنية عن تلك المعلومات حتى الآن، قال المصدر للشبكة إن القائمة المطلوبة تأتي لمراقبة الحدود، لمواجهة أي تطورات ناجمة عن تفاقم الأوضاع في سوريا، قد تضر بالمملكة، ورفض المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، الحديث عن نوعية الأسلحة التي طلبتها عمان، فيما ربط ذلك بخشية البلاد من صعود تيارات متشددة داخل سوريا، في مقدمتها التيارات المرتبطة بتنظيم القاعدة.