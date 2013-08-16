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“الوعي العربي”: فض اعتصامي رابعة والنهضة يعكس حرفية الشرطة

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“الوعي العربي”: فض اعتصامي رابعة والنهضة يعكس حرفية الشرطة “الوعي العربي”: فض اعتصامي رابعة والنهضة يعكس حرفية الشرطة

أكد مركز الوعى العربى أن ما قامت به قوات الأمن في عملية فض اعتصامات ميدانى ” رابعة العدوية ” و” نهضة ” تم وفقا للمعايير الدولية وعكس مهنية وحرفية عالية لقوات الشرطة المصرية.

وقال المركز إنه إذا كانت الاعتصامات السلمية هي حق للجميع فإن التجمعات المسلحة التي تصدر عنها انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين وتتعدى عن الأمن الوطني والقومي تفقد مشروعيتها وسند حمايتها ويعد فضها ضرورة على الجهات الأمنية المنوط بها حفظ الأمن وأمان المواطنين وحقوقهم في الاستقرار والتنقل والحياة وكل الحقوق التي انتهكتها التجمعات الإخوانية.

وأكد المركز أن شبيحة جماعة الإخوان اعتدوا على الكنائس في محاولة منهم لمغازلة المجتمع الدولي عبر الانتهاكات ضد الأقليات الدينية في محاولة لنيل حماية دولية، مشيرا إلى حدوث اعتداءات على أقسام شرطة وأشخاص ومنشآت عامة وانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين.

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