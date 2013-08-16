مجلس الامن الدولي يحض جميع الاطراف في مصر على انهاء العنف

حض مجلس الامن التابع للامم المتحدة جميع الاطراف في مصر على انهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بعد مقتل مئات الاشخاص في احتجاجات للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

> وصرحت سفيرة الارجنتين لدى الامم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال للصحفيين بعد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 عضوا الذي بحث الوضع في مصر أن “رأي اعضاء المجلس هو انه من المهم انهاء العنف في مصر وان تمارس الاطراف أقصى درجات ضبط النفس”.

وعقد مجلس الامن الدولي مشاورات مغلقة حول الازمة في مصر بناء على طلب من فرنسا وبريطانيا واستراليا، حسب ما افاد دبلوماسيون، وتأتي هذه الخطوة بعد سقوط حوالي 638 شخصاً خلال فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة.

> وأدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة العنف في مصر وألغى مناورات “النجم الساطع” المشتركة مع الجيش المصري وذلك احتجاجا على مقتل المدنيين، وأضاف أوباما أن التعاون مع مصر “لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون”.

> وشجب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعمال العنف، بينما طالبت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي بفتح تحقيق في الاحداث، وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان طالب في وقت سابق بعقد اجتماع عاجل لمجلس الامن.