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الإمارات تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان وتدعوهم للمغادرة "فورا"

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الإمارات تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان وتدعوهم للمغادرة "فورا" الإمارات تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان وتدعوهم للمغادرة "فورا"

حذرت الإمارات رعاياها من السفر إلى لبنان فى الوقت الحاضر، وطالبت الإماراتيين المتواجدين بالأراضى اللبنانية إلى مغادرتها فورا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان مساء الخميس أنها "تهيب مجددا بمواطنى الإمارات من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية بعدم السفر فى الوقت الحاضر إلى الجمهورية اللبنانية نظرا للأحداث التى تمر بها المنطقة وخاصة الوضع فى لبنان حالياً إلا فى الحالات القصوى".

وطالب البيان الإماراتيين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالحصول "على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية الإماراتية للسفر فى أضيق الحدود وللحالات الضرورية فقط".

وأضاف البيان الذى نشر على الموقع الإلكترونى للوزارة "بالنسبة للإماراتيين حاملى جوازات السفر العادية، يتعهد الراغب بالسفر خطيا فى المطار على أن يتحمل المسؤولية كاملة جراء سفره إلى لبنان".

وقال عبد الله بن محمد آل حامد وكيل وزارة الخارجية الإماراتية أن "على الإماراتيين المتواجدين حاليا فى لبنان ضرورة المغادرة فورا والتنسيق مع سفارة الإمارات". مضيفا "هذا التحذير يأتى انطلاقا من حرص الوزارة على سلامة مواطنى الإمارات فى الخارج".

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مصر 365