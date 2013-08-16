عجوة يصدر قرارا بتخصيص 6 مواقع أراضى لإنشاء محطات وقود بكفر الشيخ

أصدر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ قرارا بتدبير عدد 6 مواقع أراضى أملاك دولة بمختلف مراكز المحافظة لإنشاء محطات وقود عليها على أن تقع هذه المواقع على الطرق العامة والرئيسية وتكون خالية من التعديات أو وضع اليد أو أى نوع من أنواع المنازعة مع مراعاة عدم المجاملة أو المحسوبية فى اختيار المواقع وعرض هذه المواقع عليه شخصيا يوم السبت القادم.

> جاء ذلك خلال الاجتماع الذى رأسه المحافظ مع رؤساء المراكز ومديرى المصالح والخدمات الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام.