أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دفن جثمان أحد ضحايا الإخوان فى أحداث "رابعة" بكفر الشيخ

Google+ Print
دفن جثمان أحد ضحايا الإخوان فى أحداث "رابعة" بكفر الشيخ دفن جثمان أحد ضحايا الإخوان فى أحداث "رابعة" بكفر الشيخ

قام أهالى طارق السيار، الذى لقى مصرعه فى أحداث "رابعة العدوية"، بالتوجه بجثمانه لقريته "السبايعة" لدفنه، وكانت مدينة بلطيم قد شهدت مشادة بين الأهالى، وأقارب طارق السيار الذى لقى حتفه فى رابعة، بسبب رفضهم دخول جثمانه لمستشفى "بلطيم" وطالبوا من أهل الضحية التوجه به لدفنه فى قرية "السبايعة" الملاصقة لمدينة "بلطيم".

وعلل أهالى "بلطيم" رفضهم دخول الجثمان داخل مشرحة المستشفى، بسبب نية جماعة الإخوان، الصلاة على اليسار بمسجد "القدس"، ومن ثم القيام بمسيرة كبرى، فضلاً عن وصول جثمان المجند نصر ممدوح صباح الجمعة الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث اشتباكات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365