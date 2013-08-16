دفن جثمان أحد ضحايا الإخوان فى أحداث "رابعة" بكفر الشيخ

قام أهالى طارق السيار، الذى لقى مصرعه فى أحداث "رابعة العدوية"، بالتوجه بجثمانه لقريته "السبايعة" لدفنه، وكانت مدينة بلطيم قد شهدت مشادة بين الأهالى، وأقارب طارق السيار الذى لقى حتفه فى رابعة، بسبب رفضهم دخول جثمانه لمستشفى "بلطيم" وطالبوا من أهل الضحية التوجه به لدفنه فى قرية "السبايعة" الملاصقة لمدينة "بلطيم".

وعلل أهالى "بلطيم" رفضهم دخول الجثمان داخل مشرحة المستشفى، بسبب نية جماعة الإخوان، الصلاة على اليسار بمسجد "القدس"، ومن ثم القيام بمسيرة كبرى، فضلاً عن وصول جثمان المجند نصر ممدوح صباح الجمعة الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث اشتباكات.

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