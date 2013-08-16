بالصور.. وقفة لأنصارالإخوان بالمنوفية للتنديد بفض اعتصام رابعة

نظم العشرات من انصار جماعة الاخوان المسلمين بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية وقفة احتجاجية امام مجلس المدينة اعتراضا على الطريقة التى تعاملت بها الداخلية مع المعتصمين ا -على حد قولهم – من الابرياء ، كما طالب المتظاهرون بمعاقبة الداخلية على ما ارتكبتة من سفك لدماء الابرياء واعتداء على المتظاهرين السلميين .

حيث رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “يسقط حكم العسكر “،” الرصاص الحى يخترق روؤس المصلين”،”لا اله الا الله الشهيد حبيب الله “،”ينجيب حقهم ينموت زيهم “،”يسقط قتلة النساء “،”حسبن الله ونعم الوكيل “.