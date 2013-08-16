تشييع جنازة 3 ضحايا في اشتباكات فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقليوبية

شيع المئات من اهالى قريتي الرملة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية ، جثمان عبد الفتاح البربرى احد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية.

> كما شيع المئات من اهالى عرب العليقات وعزبة الزهار بشبين القناطر جثمانى أحمد حسان ومصطفي نصر القرش، ضحيتي الأحداث .

وشهدت قرية الرملة مسيرة عقب الجنازة جابت شوارع القرية ردد المشاركون خلالها الهتافات الرافضة لسقوط دماء وفض الاعتصام بالقوة.

وترددت انباء عن قيام المشاركون فى جنازتي شبين القناطر بمسيرة للسجن الحربي بعرب العليقات بأبو زعبل ومحاصرته وشهد محيط السجن تواجد امنى مكثف وشهد محيط السجن تواجد اعداد من قوات الامن ومدرعات الشرطة.