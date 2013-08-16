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إخماد حريق شب بأحد أبراج بحى العرب ببورسعيد

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إخماد حريق شب بأحد أبراج بحى العرب ببورسعيد إخماد حريق شب بأحد أبراج بحى العرب ببورسعيد

تمكنت أدارة الحماية المدنية ببورسعيد من إخماد حريق شب بشقة بأحد أبراج شارع 100 بمنطقة القنال الداخلي.

كان اللواء جمال عيسوي مدير إدارة الحماية المدنية قد تلقي بلاغا من الأهالي بوجود نيران مشتعلة بأحد ابراج شارع 100 بمنطقة القنال الداخلي بحي العرب وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه .

وأكدت المعاينة أنه جارى تحديد أسباب الحريق داخل الشقة مؤكداً عدم وجود مصابين حتى الآن.
> وذكر أحد شهود العيان أن الحريق شب بأحد الشقق بشارع 100 ببرج الدكتور رجائى نتيجة إلقاء شاب سيجارة من الدور الثامن للدورالسابع بشقة خالية من قاطنيها مما إدى لإشتعال النيران فيها مما سبب بعض حالات الاختناق نتيجة تصاعدالأدخنة .

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