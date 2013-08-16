تخصيص 4 ملايين جنيه لحل مشكلة الكهرباء فى "عزبة لمعى" بالمنوفية

أعلن اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون عن اعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه من ميزانية محافظة المنوفية لحل مشكلة توصيل الكهرباء للعمارات السكنية بعزبة لمعى، والتى تم بناؤها بالمخالفة للقانون رقم 204 لسنة 1991 الذى يقتضى ضرورة بعد المبانى والعمارات لمسافة 5 أمتار على الأقل من خطوط الجهد العالى والمتوسط لشبكات الكهرباء.

وقد تم اعتماد هذا المبلغ لتعديل الجزء المتعارض مع القانون بتحويلها من خطوط هوائية إلى كابلات أرضية لإزالة هذا التعارض، كما سيتم استقبال طلبات توصيل التيار الكهربائى لأصحاب هذه الوحدات السكنية اعتباراً من الأحد القادم 18/08/2013 وسيتم الموافقة عليها وإرسالها لهندسة كهرباء أشمون وبذلك قد تم حل مشكلة هذه العمارات والتى استمرت لعدة سنوات بعد استلام أصحابها لوحداتهم السكنية.

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