مجموعة "سرايا عائشة أم المؤمنين" تتبنى انفجار ضاحية بيروت الجنوبية

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا عائشة أم المؤمنين- المهام الخارجية"، تبنيها تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت الذى وقع اليوم، وأدى إلى إصابة أكثر من 200 شخص، ومقتل نحو 20 شخصا.

ووجهت هذه المجموعة فى فيديو نشر على اليوتيوب حديثها للأمين العام لحزب الله حسن، نصر الله، قائلة، إن "هذه رسالتنا الثانية، بعد أن أرسلنا رسالتنا الأولى وما زلتم لاتفقهون، ولا تفهمون، لست من يحدد الزمان والمكان.

وطلبت هذه الجماعة من اللبنانيين، "الابتعاد عن مستعمرات إيران فى لبنان"، واتهمت أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بأنه "عميل لإيران وإسرائيل ووعدوه بالمزيد"، حسب قولهم.

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