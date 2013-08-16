أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجموعة "سرايا عائشة أم المؤمنين" تتبنى انفجار ضاحية بيروت الجنوبية

Google+ Print
مجموعة "سرايا عائشة أم المؤمنين" تتبنى انفجار ضاحية بيروت الجنوبية مجموعة "سرايا عائشة أم المؤمنين" تتبنى انفجار ضاحية بيروت الجنوبية

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا عائشة أم المؤمنين- المهام الخارجية"، تبنيها تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت الذى وقع اليوم، وأدى إلى إصابة أكثر من 200 شخص، ومقتل نحو 20 شخصا.

ووجهت هذه المجموعة فى نشر على اليوتيوب حديثها للأمين العام لحزب الله حسن، نصر الله، قائلة، إن "هذه رسالتنا الثانية، بعد أن أرسلنا رسالتنا الأولى وما زلتم لاتفقهون، ولا تفهمون، لست من يحدد الزمان والمكان.

وطلبت هذه الجماعة من اللبنانيين، "الابتعاد عن مستعمرات إيران فى لبنان"، واتهمت أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بأنه "عميل لإيران وإسرائيل ووعدوه بالمزيد"، حسب قولهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي