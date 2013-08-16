كيف أتعامل مع غيرة زوجى من ابنى؟

تسأل قارئة زوجى يشعر بالغيرة الشديدة من طفله الصغير، وكثيرا ما يطالبنى بالتعامل معه بنفس الشكل الذى أتعامل به مع طفلى، وهذا الأمر يؤرقنى لأنه يسبب مشاكل متكررة بيننا، فماذا أفعل؟.

أجاب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، قائلا ما يعانى منه زوجك قد يكون أنت دون أن تشعرى السبب فيه، فلابد أن تتأكدى من طريقة تعاملك معه فربما تكونى قد أهملتيه دون أن تقصدى فمن المهم أن يشعر الزوج عقب الولادة لطفله الأول أن زوجته لم تهمله، وأنها تحسن التعامل معه.

وأشار إلى أهمية محاولة التوصيل له أنه شخص هام لكى فى حياتك تحتاجين إليه ولا تقدرى على الاستغناء عنه، فذلك سيعطى له دفعه معنوية تمكنك من تحقيق التوافق النفسى مع الزوج، فكثيرا من السيدات تهمل الزوج عقب الولادة، وهذا يخلق عنده نوعا من النفور من المنزل ليبحث عن الراحة فى مكان أخر، موضحا أن هذا يمثل خطأ نفسيا ينبغى تجاوزه فالزوج والزوجة مسئولان عن رعاية الطفل ولابد أن يتم ذلك فى جو أسرى حتى تتمكن الزوجة من تحقيق السعادة.

ونصح الزوجة بإعطاء زوجها الشعور بأن هناك حاجة ملحة له فى الأسرة، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه وحاولى إقناعه أنه يمثل عندك أهمية أكثر من الطفل حتى تكسبيه.

> وواصل بحرى، أن هناك بعض الأزواج الذين يغيرون غيرة ليس لها أسباب وهؤلاء ربما قد يعانون من مرض نفسى يحتاج لعلاج.