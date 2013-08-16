ما هى فوائد الحلبة؟

تعد الحلبة من المشروبات العالية القيمة الغذائية وقد نصحتنا أجدادنا بها للوقاية والعلاج من الأمراض، فما هى الفوائد الصحية الموجودة بالحلبة؟

يوضح د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس أن الحلبة المستنبتة والمبرعمة عالية القيمة الغذائية، فهى غنية بمادة الجالاكتومانان المفيدة لمرضى السكر، والتى ثبت حديثاً أنها تخفض من المستويات العالية للسكر والكولسترول فى الدم، وتمنع الإمساك وتحد من امتصاص الدهون الضارة بعد الأكل.

ويبين دكتور مجدى أنها غنية بألياف غذائية بنسبة 25 % وترفع المناعة وتقى من السرطانات وتفيد مرضى حساسية الأنف والصدر.

كما تحتوى على العديد من الفيتامينات منها أ، ب ، سى وتحتوى أيضا على عشرة معادن هى الكالسيوم، الحديد، الماغنيسيوم ، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، النحاس، المنجنيز، السيلينيوم.

ويشير دكتور مجدى إلى أنها توفر أيضا 18 حمضا أمينيا هى:

> 1- حمض التريبتوفان : الهام للنوم والمزاج والشهية.

> 2- حمض الليسين: نقصة يسبب الإسهال والحساسية الجلدية والعصبية الزائدة

> 3- حمض الميثيونين : الذى يساعد الكبد فى التعامل مع الدهون.

> 4- حمض الفالين: الهام لتجديد خلايا العضلات

> 5- حمض الليوسين: الذى يسرع الشفاء بعد العمليات الجراحية

> 6- حمض الأيزوليوسين: الهام لتنظيم مستوى السكر فى الدم

> 7- حمض الثريونين: يرفع المناعة وحيوية الجلد

> 8- حمض الفينيل ألانين: هام للنشاط

> 9 - حمض السيستايين: لبناء مضادات أكسدة قوية

> 10- حمض التيروزين: هام جداً للحفاظ على لون الجلد والشعر وخلايا المخ التى تعدادها 100 مليار خلية عصبية.

> 11- حمض الأرجينين :يساهم فى إفراز الهرمونات

> - 12 حمض الهيستيدين يساعد فى تقبل الجنس الآخر والتمتع بعلاقات الجنسية

> 13- حمض الألانين: هام للاستفادة المثلى بالسكر

> 14- حمض الأسبارتيك: يحمى من الاكتئاب

> 15- حمض الجلوتاميك :هام للتخلص من إغازات الضارة

> 16 – حمض الجلايسين: لبناء البروتينات والوراثة

> 17- حمض البرولين :يحافظ على حيوية الكولاجين

> 18 - حمض السيرين: هام لتكوين الأغشية الخلوية