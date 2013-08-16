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الأحزاب والعائلات بمدينة سنورس بالفيوم تدعو الإخوان للابتعاد عن العنف

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الأحزاب والعائلات بمدينة سنورس بالفيوم تدعو الإخوان للابتعاد عن العنف الأحزاب والعائلات بمدينة سنورس بالفيوم تدعو الإخوان للابتعاد عن العنف

عقد عدد كبير من رموز العائلات والشخصيات العامة فى مدينة سنورس بالفيوم اجتماعا مساء الخميس لمناقشة الأوضاع الحالية وما تردد عن نية جماعة الإخوان المسلمين انتهاج عمليات عنف وتخريب داخل المدينة على غرار ما حدث الأربعاء.

وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن أمنياتهم ألا تصل الأمور إلى هذا الحد المؤسف وأن يتجه الجميع إلى السلمية فى التعبير عن الرأى من أجل الحفاظ على مدينة سنورس بعيدا عن أعمال العنف والتخريب. وتحدث الحاضرون عن أنه ستكون هناك صعوبة فى أن تصبح ممتلكات الإخوان أنفسهم بعيدا عن عنف مماثل لو لجأوا لهذا الأسلوب.

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مصر 365