"الصحة" بالمنيا: حصيلة القتلى في اشتباكات أمس واليوم 64 بجميع مراكز المحافظة

كتب : خديجة العادلى الخميس 15-08-2013 22:19

أكد مصدر مسؤول بصحة المنيا أن حصيلة القتلى باشتباكات أمس واليوم، سواء من الشرطة أو من أنصار تنظيم الأخوان، بلغت نحو 64 قتيلا، موزعين بجميع مراكز المحافظة، وأن الأطباء الشرعيين الذين تم انتدابهم من قبل المحام العام قاموا بالتوجه لجميع المستشفيات وقاموا بتشريح الجثث، وأضاف أنه يتم حاليا تسليم الجثث لذويها ليتسنى لهم إنهاء إجراءات الدفن.

وقال المسئول إن حصيلة القتلى من الشرطة بلغ نحو 16، ومن أنصار تنظيم الأخوان والمواطنين العاديين الذين تصادف مرورهم أثناء الإشتباكات بلغ نحو 48.

وأشار المسئول إلى أن حصيلة الاشتباكات بمركز سمالوط من الطرفين بلغت نحو 18 قتيل هم كل من مصطفى صالح محمد 25 سنة رقيب شرطة ومقيم صفط اللبن , ومرزوق سيد محمد رضا 45 سنة خفير نظامى ومقيم الشرابية ,وأحمد ياسر حسن 34 سنة خفير ومقيم سمالوط البلد , وهانى محمود حسين 19 سنة ومقيم سمالوط البلد ومصطفى فولى فؤاد حسن 26 سنة ومقيم داقوف ومؤمن خلف الله حسن 18 سنة وأحمد عباس خليفة 55 سنة ومقيم سمالوط وحمدان عبد الحكيم محمد 23 سنة ومقيم إبراهيم باشا وعمر صالح محمد 26 سنة ومقيم بنى مزار ومحمد طه يونس محمد 17 سنة ومقيم التوفيقية وموريس فرج جورج 40 سنة ومقيم سمالوط وفهمى محمد محمود 14 سنة ومقيم سمالوط البلد ورجب عبد العزيز محمد 28 سنة ومقيم قلويسنا وناصر سعد عبد الحميد 25 سنة ومقيم الشرابية وهانى محمود حسين ومقيم ديرسمالوط وأحمد ياسر حسن ومقيم سمالوط وأحمد يحيى نور عبده 32 سنة ومقيم البيهو وأحمد سيد مصطفى 30 سنة ومقيم سمالوط .

وضمت قائمة القتلى بمركز ملوى 14 قتيل هم النقيب حسام ياسر طه 30 سنة معاون مباحث بقسم ملوى وجمال نادى عبد الحليم أمين 28 سنة أمين شرطة ومقيم العرين البحرى ومحمود محمد محمود 14 سنة مقيم ملوى ومصطفى عادل على 30 سنة وصابر محمد إسماعيل 20 سنة ومقيمين المحرص ومنصور عبد اللطيف محمد 35 سنة ومقيم البراجيل وحسن فتحى حسن 26 سنة ومقيم حمزاوى وعاشور أحمد إبراهيم 25 سنة ومقيم بنى خالد ومحمد جمال عبد المنعم عبد الحليم 24 سنة وضاحى عبد الواحد عبد السلام وحمادة محمد محمود إبراهيم 30 سنة وأسامة حسين محمد 26 سنة مقيمين ملوى وسامح أحمد عبد الحفيظ 35 سنة موظف بمتحف ملوى ومقيم الريرمون.

ومركز المنيا 9 قتلى هم كل من وليد مجدى حسن 14 سنة مقيم بنى أحمد وعبد الرحمن علام عبد ربه 48 سنة مقيم طوخ الخيل وحسن محمود عبد الكريم 30 سنة ومقيم أبوهلال وبيشوى ميخائيل ثابت 21 سنة ومقيم طه السبع وجلال أحمد على 44 سنة ومقيم عمارات مجلس المدينة ومحروس إبراهيم عبد المعز 37 سنة ومقيم زاوية سلطان وقطب جاد الكريم محمد على وأحمد على حسن 19 سنة وأشرف صلاح أحمد محمد 35 سنة ومقيمين أبوهلال .

وضمت القائمة بمركز مطاى 8 قتلى هم كل من العقيد مصطفى العطار نائب مأمور المركز ومحمد حسن إسماعيل 35 سنة مقيم أبوشحاته وسلطان حيدر أحمد 34 سنة مقيم قرية أبوحسيبه بمطاى ومحمود أحمد محمود سيف 32 سنة ومقيم قرية مرزوق وعبد الرحمن إسماعيل طه مقيم منشية مطاى وسعودى جمال شلقامى 45 سنة ومقيم مطاى وهشام محمد أحمد محمد 28 سنة ومقيم أولاد الشيخ على ومحمد راضى محمد 18 سنة ومقيم أبوان .

ومركز بنى مزار 4 هم كل من مشتاق ممدوح دكرورى ومقيم بنى مزار 24 سنة وعشيرى عبد الحكم محمد 25 سنة ومحمد عبد الوهاب حافظ 35 سنة ومقيمين القيس وأسامة محمد سيد 23 سنة مجند ومقيم الوادى الجديد .

وضمت القائمة بمركز 3 قتلى وهم كل من النقيب أحمد فتحى معاون مباحث والرقيب رجب صلاح عبد النبى أمين 28 سنة ومقيم المطاهرة ومحسن محسيب حسن 35 سنة عامل بشركة السكر ومقيم منشية دعبس .

وضمت قائمة مركز العدوة 3 قتلى هم فراج أحمد محسب 38 سنة ومقيم زواية برمشا ومصطفى حسن فتح الباب 22 سنة وأيمن محمد السيد 33 سنة ومقيمين العدوة.

وضمت قائمة مركز مغاغة نحو قتلين هما النقيب محمد صفوت وأمين الشرطة محمد كمال بمركز شرطة مغاغة.

فيما لم تضم قائمة مركز ديرمواس سوى قتيل واحد هو حمادة زغلول رشدى 45 سنة ومقيم بنى عمران.