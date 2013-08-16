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الإسماعيلى يدرس إعارة عبدربه والسوليه

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الإسماعيلى يدرس إعارة عبدربه والسوليه الإسماعيلى يدرس إعارة عبدربه والسوليه

يدرس الإسماعيلي إعارة نجومه حسني عبد ربه وعمرو السولية تحسبا لعدم انطلاق الدوري الموسم المقبل.

قال محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى لـFilGoal.com إن هناك دراسة تمت من أجل مواجهة إحتماليه صدور قرار بتأجيل بدء مسابقة الدورى لفتره طولية.

وتابع القرار يتجه لإعارة نجوم الفريق إلى أنديه اخرى والهدف من ذلك تخفيف الإرهاق عن ميزانية النادى بصرف رواتب وقيمة العقود للاعبين دون أن يكون هناك إستفاده رسميه من تواجدهم فى الفريق.

وأوضح أبو السعود ان القرار يشمل كلا من حسنى عبد ربه وعمرو السوليه ويسكال ومحمد صبحى وغيرهم من النجوم على ان يستمر اللاعبين الصغار نعدهم للمستقبل من خلال المباريات الوديه.

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