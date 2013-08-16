«كهرباء دبي» تفعّل مبادرة الحكومة الذكية

تسير هيئة كهرباء ومياه دبي استرشاداً بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "الحكومة الذكية" ، مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، التي ستسهم بدورها بتحقيق نقلة نوعية من حيث الخدمات المقدمة للمتعاملين وتوفيرها على مدى أربعة وعشرين ساعة وسبعة أيام في الإسبوع، ومقولة صاحب السمو في كتاب ومضات من فكر: " رؤيتنا للحكومة أنها ليست كياناً منفصلاً عن الناس ، بل جزء منهم ، وتعمل من أجلهم"، وفق منهجية تتضمن طاقة ايجابية تذلل الصعاب وتعزيز التواصل مع المتعاملين ورفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة وفق أعلى المعايير العالمية تحقيقاً لأعلى مستوى لرضى المتعاملين . من جهة أخرى، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي وفق رؤية تستثمر في الموارد البشرية لزيادة انتاجية الموظفين وتعزيز قدراتهم التنافسية.

حيث تتبنى أفضل الممارسات العالمية وتطبق معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل التي تكفل الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع متعامليها، كما تسعى الهيئة سعياً حثيثاً لزيادة وتيرة توطين مختلف الوظائف تطبيقاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلى توطين كافة الوظائف فيها.

وتحقيقاً لهذه الأهداف قامت الهيئة بتشكيل فرق من قطاع تقنية المعلومات تضم خبراء وكفاءات عالية من المبرمجين، والمطورين، ومصممي الجرافيك، وأمن المعلومات، ومدققي ومحللي الجودة، وذلك لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك باعتمادها بشكل أساسي على كوادرها من المواطنين. وتحرص الهيئة كذلك على مواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجال التكنولوجيا إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات وقدرات كوادرها من خلال الدورات التقنية والمؤتمرات وتشجيع الإبتكار والتعلم الذاتي.

وبذلك تثبت الهيئة جدارتها بتطابق استراتيجيتها وارتباطها الوثيق باستراتيجية حكومة دبي، وذلك من منطلق دورهـــا كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، حيث تسهم الهيئة بشكل فعّال في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الإمارة من خلال توفير الإمدادات المستمرة والمستقرة للكهرباء والمياه والخدمات اللاحقة تحقيقاً لرؤية إمارة دبي.وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: "انسجاماً مع مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعلان العام الحالي 2013 عاماً للتوطين، تعمل الهيئة وفق استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الحكومي وتوفير الكوادر المواطنة في الوظائف التخصصية والنوعية وكافة الوظائف الأخرى لما في ذلك من مردود ايجابي في أداء الهيئات الحكومية.

حيث جاء تشكيل فرق قطاع تقنية المعلومات لتفعيل مبادرة "الحكومة الذكية" في إطار سعينا نحو استقطاب العناصر المواطنة من الجنسين والمؤهلة أكاديميا لضمها الى كوادرنا البشرية، وهذا بدوره من شأنه الاسهام في تعزيز ثقة المتعاملين والاسهام في رفع كفاءة الأداء المؤســسي وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات عالية الجودة لكافة متعاملينا".

نقلة نوعية

قال المهندس مروان ســالم بن حيدر، نائب الرئيس، رئيس تقنية المعلومات:" نسعى لتحقيق نقلة نوعية من حيث طبيعة الخدمات المقدمة للمتعاملين وابتكار طرق تواصل جديدة تضمن توفير خدماتنا بجودة وكفاءة عالية".