«التربية» تطور أداء 89 مقيّماً محلياً

نظمت وزارة التربية والتعليم دورة تدريبية لتطوير أداء المقيمين والبالغ عددهم 89 مقيماً ضمن الاعتماد المدرسي، والتي جاءت تحت عنوان "استراتيجيات تطوير أداء المقيمين المحليين".

وقالت نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في وزارة التربية والتعليم، لـ"البيان" إن الوزارة حرصت على تطوير أداء المقيمين المحليين لتنمية مهاراتهم لذلك نظمت برنامجا تدريبيا يركز على عدة محاور من اهمها التقييم الذاتي للمدارس و مراجعه الإطار العام والخاص بتقييم المدارس، و التدقيق على تحليل البيانات التي تقدمها المدرسة للاعتماد، ومراجعة الوثائق و التأكيد على المخرجات المتوقع خروجها من خطط المدرسة، بالإضافة إلى التعرف على الاسباب التي تؤدي إلى اختلاف التحصيل الدراسي للطلاب من مدرسة إلى اخرى.

وأوضحت بان الوزارة تحرص على استقطاب المقيمين من الموجهين الاوائل والفنيين ومديري المدارس و الاداريين، مفيدة ان الادارة تقوم بتدريب المقيمين المحليين خلال فترة التقييم وذلك لتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأدائهم خلال مراحل التقييم.

وأشارت الى ان البرنامج التدريبي سيركز على الالمام بالبيئة التعليمية واستيعابها التي تندرج تحتها البيئة المحلية والتعليم والتعلم الفعال، والالمام بدليل التقييم واستيعابه الذي يندرج تحته دليل التقييم ومنهجية التقييم واستيعابه ويشمل دليل التقييم ومنهجية التقييم، والمهارات المهنية التي تضم تحليل البيانات والوثائق وجمع الادلة والتقييم واصدار الاحكام وتبادل النتائج شفهيا.

وأكدت ان المقيمين يساهمون في رفع مستوى انجاز الطلاب و وزيادة ديناميكية المدارس من خلال التقارير التي يعدونها والخروج بالتوصيات التي تفيدهم في خطط تحسين مدارسهم، مفيدة بأن المقيمين المحليين الذين يتمتعون بخبرة ومهارة عالية هم ايضا مدراء مدارس استفادوا من معارفهم الجديدة لتحقيق تحسين المدارس التي يديرونها، بالإضافة الي ان المقيمين ايضا موجهون في المنطقة التعليمية ويستخدمون معارفهم الجديدة لدعم تحسين المدارس.