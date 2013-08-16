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شيوخ القواسم يشهدون زفاف صالح الشحي في رأس الخيمة

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شيوخ القواسم يشهدون زفاف صالح الشحي في رأس الخيمة شيوخ القواسم يشهدون زفاف صالح الشحي في رأس الخيمة

شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي..الليلة قبل الماضية حفل العشاء الذي أقامه سعيد علي عليون الشحي بمناسبة زفاف نجله صالح سعيد عليون الشحي على كريمة المستشار حسن يوسف بوالروغة الزعابي.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة السيف والمها في رأس الخيمة الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي وأحمد الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي وفيصل عبدالله جمعة عضو المجلس الوطني الاتحادي وبلال البدور الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وجموع المدعوين.

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