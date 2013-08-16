الزفين: مشروع استراحة الشاحنات ضرورة

أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية مشروع استراحة الشاحنات في الحد من مشكلة الوقوف العشوائي للمركبات الثقيلة وتكدسها فترة الحظر على الطرق الخارجية، وخاصة على شارع الشيخ محمد بن زايد قبل الدخول إلى إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور العقيد سيف مهير المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد مهندس وليد علي المناعي، مساعد المدير العام لمرور بردبي، مع وفد من شركة "مركب ادفايزوري" الشركة المتعاقدة مع هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء مواقف استراحات الشاحنات الثقيلة على الطرق الخارجية.

مواقف مخصصة

وتم خلال الاجتماع الذي حضره الرائد سعيد مبارك السبوسي، مدير إدارة التقنيات المرورية، والرائد صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة الدوريات ديرة بالوكالة، والرائد مهندس عبدالله بن غالب الفلاسي، مدير إدارة حوادث السير، والملازم أول مهندس سهيل أحمد الزفين، من قسم التنبؤ المروري بإدارة حوادث السير، الاطلاع على الدراسة التي تم إعدادها من قبل هيئة الطرق والمواصلات لتوفير استراحات الشاحنات من حيث أعداد المواقف المخصصة للشاحنات وأعداد الاستراحات في الطرق الخارجية ومواقعها، وبحث آليات التعاون المشترك لضبط أم الطريق والحد من الحوادث والمحافظة على الوجه الحضاري لإمارة دبي.