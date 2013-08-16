«دبي للثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع "محمد بن راشد للإدارة"

وقعت «هيئة دبي للثقافة والفنون، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، مذكرة تفاهم مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، المؤسسة البحثية والتعليمية التي تركز على السياسات العامة في الوطن العربي، بهدف إطلاق برنامج تدريبي خاص لموظفي الهيئة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد الموظفين الإداريين من الصفين الأول والثاني فيما يختص بشؤون الإدارة الداخلية ضمن الهيئة الحكومية، مع التركيز على أفضل سبل تعزيز الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات، بالإضافة إلى التعريف بأفضل الممارسات الإدارية العالمية.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات التي تغطي مواضيع هامة مثل: المهارات الإدارية الجديدة وإعداد قادة المستقبل؛ التميز في القطاع الحكومي؛ التخطيط الاستراتيجي؛ إدارة الأداء ضمن المؤسسة؛ التدريب الإعلامي؛ وإدارة التغيير.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لـ»كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»؛ وسعيد النابودة، المدير العام بالإنابة في «هيئة دبي للثقافة والفنون».

وقال النابودة: انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس «هيئة دبي للثقافة والفنون»، نحو تسخير كافة الجهود والإمكانات للارتقاء بأداء كوادر دبي للثقافة إلى آفاق جديدة من التميز، تتطلع الهيئة من خلال البرنامج التدريبي الجديد مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» إلى دعم موظفيها وتمكينهم من المساهمة في تحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة. مما يعزز من أهمية دورهم في تطوير الحركة الثقافية والفنية في إمارة دبي.

بدوره قال خالد أحمد الدوبي، مدير إدارة الموارد البشرية لدى «دبي للثقافة»: يأتي المشروع الجديد، الذي يحمل عنوان «صناع القرار»، استناداً إلى استراتيجية تطوير الموارد البشرية في الهيئة «موارد بشرية كفوءة ومتميزة». وتلتزم الهيئة بالاستثمار في مواردها البشرية من خلال تزويد فريق العمل بأفضل الفرص التدريبية والتعليمية التي تتيح لهم تطوير خبراتهم وإمكاناتهم وإثراء مسيرتهم المهنية.

وأضاف الدكتور المري: تأتي اتفاقيتنا مع «دبي للثقافة» تأكيداً على رسالتنا المتمثلة في تطوير كوادر العمل المحلية عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التي تنمي القدرات المتاحة. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة تشكل خطوة أولى نحو مزيد من التعاون المثمر، والذي يسهم في تحقيق مؤسستينا لأهدافهما المرجوة، وفي ترسيخ المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي على الساحة العالمية.

إضاءة

تعمل «هيئة دبي للثقافة والفنون» باستمرار على إطلاق المبادرات البنّاءة التي تهدف إلى تعميق معارف الموظفين بالمشهد الثقافي والفني، وترسيخ القيم المؤسسية للهيئة والتي تركز بصورة رئيسية على الإبداع والابتكار؛ بالإضافة إلى تعريفهم باستراتيجية «دبي للثقافة» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمحور رئيسي للحياة الثقافية والفنية على مستوى المنطقة.