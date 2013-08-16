360 حافلة مدرسية جديدة للعام الدراسي المقبل

اعتمد مجلس إدارة مواصلات الإمارات توريد 360 حافلة جديدة لضمها إلى أسطول مواصلاتها المدرسية تلبية لاحتياجات العام الدراسي القادم 2013/2014، وتطبيقاً لخطة التحديث السنوية لهذه الحافلات، كما أقر المجلس النتائج المالية للمؤسسة للنصف الأول من العام الحالي، والتي شهدت نمواً في الإيرادات بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الإمارات اجتماع المجلس بحضور سعيد محمد الشارد نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الاستشاري بالمؤسسة، والأعضاء عمر سعيد بن غالب، والعميد غيث حسن الزعابي، ومدية سالم الروم، ومحمد أحمد الملا، وراشد حمد الشامسي، ومروان أحمد الصوالح، وحضر الاجتماع من الإدارة العليا للمؤسسة كل من محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وحنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة، وخالد أحمد عبدالله المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية، وجاسم المرزوقي مدير مركز المواصلات المدرسية الحكومية.

نتائج مالية

واطلع المجلس على ملخص النتائج المالية المحققة للنصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت الإيرادات المتحققة 741 مليون درهم بنسبة نمو 14% عن الفترة ذاتها للعام الماضي.

وأشاد القطامي بالجهود المتميزة التي بذلتها إدارة المؤسسة في مجالاتها الإدارية والفنية والمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي انعكست في نمو مبيعات العقود التجارية الجديدة بنسبة 20%، إلى جانب تمكن المؤسسة من الفوز بعدد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية، ومن ضمنها جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في سويسرا في مجال أفضل خدمة للعملاء فئة الابتكار في التنقل المتكامل.

وذلك من خلال مشروع نظام الرحلتين الذي تطبقه المؤسسة بنجاح منذ عام 1986 وإلى الآن، إضافة إلى فوز مشروع بطاقة السلامة في جائزة الشرق الأوسط للتميز في الحكومة والخدمات الإلكترونية، وفوز مشروع الغسيل الجاف بأفضل مشروع بيئي في جائزة افكاره عربية، إضافة إلى تسجيل رقم جديد للمؤسسة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم أكبر محاضرة إسعافات أولية في العالم وبمشاركة 1700 سائق يعملون في فرع المؤسسة في العاصمة أبوظبي.

مبادرات جديدة

وأكد القطامي على ضرورة المضي قدماً في المشاريع والمبادرات الجديدة للمؤسسة وبما يواكب توجهات الدولة نحو تطبيق الحكومة الذكية وصولاً نحو حكومة المستقبل وتعزيز النجاحات العالمية التي حققتها الدولة على صعيد كفاءة الخدمات الحكومية.

نقل الطلبة

وفي إطار استعدادات المؤسسة للعام الدراسي القادم، اعتمد المجلس توريد 360 حافلة مدرسية، منها 170 حافلة كبيرة سعة 60 راكباً، و190 حافلة سعة 30 راكباً، وذلك لاستيعاب احتياجات نقل طلبة المدارس للعام الدراسي المقبل، وبما يطابق مواصفات واشتراطات السلامة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وباقي الجهات المعنية ذات الاختصاص في الدولة.

ووافق مجلس الإدارة على قيام المؤسسة بتحمل مصروفات استخراج إقامة موظفيها غير المواطنين بما فيها إصدار وتجديد الإقامات متضمنة رسوم البطاقة الصحية والفحص الطبي، وذلك تأكيداً على حرص المؤسسة في تحسين الحياة الاجتماعية لكوادرها الوظيفية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وتعزيز رضاهم الوظيفي.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من التقارير والمحاور ذات العلاقة بالسياسات القانونية، وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية، وتطبيقات الحوكمة، وغيرها من المحاور.

الشركاء الإستراتيجيون

توجه مجلس إدارة مواصلات الإمارات بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة الذين ساهموا في إنجاح خدمات النقل المدرسي للعام الدراسي الماضي 2012/2013، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ووزارة الداخلية ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الوطنية للمواصلات وغيرها من المؤسسات والجهات ذات العلاقة.