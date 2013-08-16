سلطان القاسمي يأمر بتطوير الصناعية الأولى خلال 3 - 5 سنوات

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة دائرة التخطيط والمساحة بتطوير واعادة تخطيط المنطقة الصناعية الاولى بمدينة الشارقة وتحويلها الى منطقة تجارية حديثة يطلق عليها اسم (النهضة) بدلا من الصناعية الاولى، كما يتضمن المشروع ميدانا كبيرا يطلق عليه (ميدان النهضة)، ويأتي هذا المشروع تماشيا مع التطور العمراني الذي تشهده امارة الشارقة، حيث ان المنطقة الصناعية لم تعد تتماشى مع الوضع القائم في المنطقة لقربها من المناطق التجارية والسكنية الكبيرة في المدينة.

اعلن ذلك المهندس خالد بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة في امارة الشارقة صباح امس عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من خلال اذاعة وتلفزيون دولة الامارات العربية المتحدة من الشارقة مع الاعلامي حسب يعقوب.

تطوير وتخطيط

وقال المهندس خالد: ان المنطقة الصناعية الاولى تعتبر من اكبر المناطق الصناعية المتواجدة في الدولة، بدأ العمل بها منذ الستينات، ولكن ومع ازدياد النمو العمراني بمدينة الشارقة اصبحت هذه المنطقة غير قادرة على أداء دورها بشكل طبيعي، لذا ارتأى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة تطوير واعادة تخطيط هذه المنطقة وتحويلها الى منطقة تجارية لأنها متاخمة لمناطق مهمة مثل المجاز والبحيرات والنهدة.

واضاف المهيري: سيتم تخطيط المنطقة على احدث النظم العالمية، حيث تمت الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة لوضع التصميمات الخاصة بهذا المشروع، بالاضافة الى إقامة ميدان كبير يطلق عليه اسم ميدان (النهضة) وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

ومن جانبه قال المهندس خالد آل علي مدير ادارة الدراسات التخطيطية بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: تمت دراسة المنطقة الصناعية الاولى من خلال 4 جوانب هي العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، حيث ان المباني الموجودة حاليا غير متجانسة، ويوجد فيها مستودعات وسكن عمال وسكن عائلي ومبان تجارية، لذا ارتأينا عمل تخطيط جديد للمنطقة حسب الوضع القائم في الامارة.

بدائل

وأضاف آل علي: ان اصحاب الاملاك الموجودة في المنطقة سيكون لهم الحق في الحصول على قطعة ارض في اطار المشروع بعد التخطيط الجديدة، وان 20% من اصحاب المنطقة طالبوا نقل أنشطتهم الى المناطق الصناعية الاخرى لعدم جدوى وجودها في المنطقة بعد تطويرها. كما ان أصحاب العقارات المتأثرة سيكون الخيار ايضا للتعويض بأرض بمنطقة الصجعة الصناعية، حيث تم تخصيص قطاع للتعويض تم تجهيزه بالبنية التحتية والخدماتية في حال رغب المالك بذلك.

وأوضح المهندس آل علي: انه تم البدء في هدم الورش المتواجدة في المنطقة بحيث تنتهي مع نهاية ديسمبر المقبل، وتم منح مدة 18 شهرا بدأت في منتصف العام الجاري لايجاد بديل لهم لمتابعة انشطتهم، كما ان هناك تنسيقا مع عدد من الدوائر الخدمية مثل البلدية، والاشغال، وغيرها من الدوائر.

يذكر ان المنطقة الصناعية الاولى هي المنطقة التي تقع ما بين شارع الوحدة وشارع الصناعية الاولى، وتحديدا من نهاية شارع الاتحاد في الاتجاه الى الشارقة وحتى جسر تقاطع الملك فيصل.

3 ـ 5 سنوات

قال خالد آل علي من المقرر ان يستغرق المشروع كاملا ما بين 3 ـ 5 سنوات، وان المباني التجارية التي تقع على شارع الوحدة ستكون بعيدة عن التطوير لانها تعتبر مباني حديثة، اما المباني الجديدة التي سيتم تنفيذها سيتم تحديد عدد من الشروط خلال الانشاء منها المواد المستخدمة من البناء وخاصة واجهات المباني.