خليفة يعزي أسرة سفيرنا في الكويت ويتلقى تعزية الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تعزية الى أسرة المغفور له الدكتور علي بن احمد بن شكر الزعابي سفير الامارات بالكويت. وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في برقيته لأسرة الفقيد عن خالص عزائه وصادق مواساته، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذوية الصبر والسلوان.

ونوه صاحب السمو رئيس الدولة بالخدمات الجليلة التي قدمها الفقيد للوطن.

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة برقية تعزية من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور علي أحمد بن شكر الزعابي سفير الدولة لدى دولة الكويت.. سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اسرة الفقيد وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له علي أحمد بن شكر الزعابي، مبتهلاً إلى المولى تعالى أن يتغمده بمغفرته ويسكنه فسيح جناته. وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

تعازٍ

من جهة أخرى قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء لمحمد أحمد بن شكر الزعابي، في وفاة شقيقه الدكتور علي بن شكر الزعابي سفير الدولة لدى الكويت، وذلك في منزل العائلة برأس الخيمة.

كما قدم سموهما التعازي إلى أنجال الفقيد.. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المبعوث الكويتي

كما قدم مبعوث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ محمد العبد الله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة، واجب العزاء لمحمد أحمد بن شكر الزعابي، في وفاة شقيقه الدكتور علي بن شكر الزعابي، سفير الدولة لدى الكويت، وذلك في منزل العائلة برأس الخيمة.

ونقل الوزير تعازي صاحب السمو أمير دولة الكويت لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير الخارجية

وفي الكويت تقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي بأحر التعازي وصادق المواساة لدولة الامارات العربية المتحدة بوفاة سفيرها لدى الكويت المغفور له الدكتور علي بن شكر الزعابي.

وأعرب الشيخ صباح - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية وتلفزيون الكويت - عن تعازيه ومواساته باسم دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأسرة الفقيد والشعب الاماراتي، بوفاة السفير علي بن أحمد بن شكر، وقال إنه على الرغم من قصر المدة التي عمل بها في الكويت إلا أن المغفور له استطاع نسج شبكة علاقات مميزة مع الجميع.

وذكر ان العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية التي أقامها الفقيد عززت من أواصر المحبة والمودة بين البلدين وأسهمت في فتح آفاق جديدة للعلاقات الممتازة بين البلدين.