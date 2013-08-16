"دايسون" تفوز بعقد قيمته 80 مليون دولار لتصدير تكنولوجيا بناء السفن

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن شركة "دايسون شيببيلدنج آند إنجنييرنج" الكورية الجنوبية لبناء السفن وقعت عقدا بقيمة 80 مليون دولار لتصدير تكنولوجيا بناء السفن إلى أكبر حوض بناء سفن فى بيرو.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه بموجب الاتفاق ستورد الشركة الكورية تصميمات ومواد خام ومعدات تستخدم فى إنشاء رصيفين لصالح شركة بناء السفن "إس.آى.إم.أيه" المملوكة للدولة فى بيرو.

يذكر أن هذه هى أول مرة تبيع فيها شركة بناء سفن متوسطة الحجم فى كوريا الجنوبية تكنولوجيا بناء السفن إلى دولة فى أمريكا اللاتينية