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موسي: موقف فرنسا واستراليا مخزي وادعم دعوة “تمرد” لتشكيل لجان شعبية

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موسي: موقف فرنسا واستراليا مخزي وادعم دعوة “تمرد” لتشكيل لجان شعبية موسي: موقف فرنسا واستراليا مخزي وادعم دعوة “تمرد” لتشكيل لجان شعبية

قال عمرو موسى أنه  تابع بقلق شديد تطورات اعتصام رابعة العدوية إلي أن تم فضه وما تم بعده من أحداث عنف طالت كنائس و منازل و أقسام شرطة ، مما أدى إلي ترهيب مواطنين أبرياء في الكثير من محافظات وهو أمر تلزم إدانته.

وأضاف موسي  قائلا : أحزنني كثيراً ما رايته من تحيز لعدد كبير من وسائل الإعلام الاجنبية في وصفها للاحداث و اتخاذها موقفا ضد موقف الدولة المصرية في القيام بمسئولياتها في تطبيق القانون و الحفاظ على امن المواطنين ، بالاضافة إلي موقف موقف بريطانيا وفرنسا واستراليا المسئ وطلبهم اجتماع لمجلس الامن بدون التشاور مع مصر او ابلاغها.

وأضاف موسي أنه يؤكد  ان المصريين هم وحدهم القادرون علي إدارة شئون بلادهم، وأنه ليس منوطاً بأحد أن يفرض عليهم نظاما رفضوه.

وطالب موسي المصريين جميعا بالالتفاف حول الدولة المصرية و التأكيد علي سيادتها والعمل علي انجاح ثورتها.

ودعم موسي نداء حركة تمرد في دعوتها تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة و الخاصة و رفض عمليات الإرهاب التي يقوم بها المتطرفون و أرباب العنف .

 

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