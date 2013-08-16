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موقع إسرائيلي “السيسي رفض الرد علي تليفون من “أوباما” والرئيس الأمريكي يدعو حلفاءه لإدانه ماحدث بمصر

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موقع إسرائيلي “السيسي رفض الرد علي تليفون من “أوباما” والرئيس الأمريكي يدعو حلفاءه لإدانه ماحدث بمصر موقع إسرائيلي “السيسي رفض الرد علي تليفون من “أوباما” والرئيس الأمريكي يدعو حلفاءه لإدانه ماحدث بمصر

واوباما

كشفت موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي أن الفريق أول “عبدالفتاح السيسي” رفض الرد على مكالمة تليفونية للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو ما أشعل غضب أوباما ودفعه لاتخاذ موقف متشدد ضد الجيش المصري.

ونقلت ديبكا عن مصادر استخباراتية أمريكية، أن أوباما اتصل بالسيسي أمس الأربعاء 14 أغسطس بعد علمه ببدء علمية فض اعتصامات الإخوان المسلمين في رابعة العدوية والنهضة، لكن السيسي رفض الرد على أوباما.

ورد مساعدو السيسي على أوباما وأكدوا له أن الفريق أول لا يمكنه الرد الآن وإذا كان هناك رسالة معينة أو رغبة في مناقشة ما يجري يمكن الاتصال بالرئيس المصري “عدلي منصور”.

وأصيب أوباما بصدمة كبيرة عندما أخبره مساعد السيسي أن وزير الدفاع مشغول مشغول، ورد عليه بـ “أدب” “يمكنك الاتصال بالرئيس عدلي منصور للحديث إليه فيما تريد، أو يمكن تحويل المكالمة له من هنا “مكتب السيسي” بكل سرور”.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن السيسي نجح في أن يمنع أوباما من التدخل في الشئون الداخلية لمصر، وقوض النفوذ أمريكي في البلاد، وهو ما أفشل أوباما فى إنقاذ جماعة الإخوان المسلمين الذين أصبحوا الآن فعليا خارج المشهد السياسي.

وكشف الموقع الإسرائيلي أن غضب أوباما من السيسي كان وراء الإدانات الدولية الأخيرة لما حدث في ، حيث خرجت العديد من الدول الأوروبية لتدين عملية فض الاعتصام، وتطالب بالتحقيق وأعلن أوباما اليوم الغاء مناورات النجم الساطع بين الجيش الأمريكي والمصري، وهو ما يعني أن الموقف تحول لعداء شخصي بين السيسي وأوباما.

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