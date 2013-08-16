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أهالى المنوفية يشيعون جثمان نجلة مستشار الرئيس المعزول

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أهالى المنوفية يشيعون جثمان نجلة مستشار الرئيس المعزول أهالى المنوفية يشيعون جثمان نجلة مستشار الرئيس المعزول

وسط حالة من الحزن والأسى وبحضور عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وممثلى الأحزاب السياسية شيعت جنازة الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز الصحفية بجريدة “جولف نيوز” الإمارتية نجلة المستشار الإعلامى للرئيس المعزول محمد مرسى والتى لقت مصرعها بالقرب من طيبة مول بميدان رابعة العدوية أثناء فض الإعتصام.
> حيث أدى صلاة الجنازة على الفقيدة والدها الدكتور أحمد عبد العزيز فى المسجد الكبير بكفر حمام ثم خرجت الجنازة إلى مقابر العائلة ببابل وانقسم المشهد إلى مسيرتين الأولى للرجال وخلفها مسيرة للسيدات رددوا خلالها عدد من الهتافات.
> كما شهدت الجنازة تواجد أمين لجنة الإعلام بتنسيقية 30 يوينو بالمنوفية أحمد الهلباوى “نجل شقيق الدكتور كمال الهلباوى” والذى أكد أن وجوده بصفة شخصية .

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