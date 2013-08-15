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حقول النفط المصرية لا تزال مفتوحة لكن الشركات تتوخى الحذر

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حقول النفط المصرية لا تزال مفتوحة لكن الشركات تتوخى الحذر حقول النفط المصرية لا تزال مفتوحة لكن الشركات تتوخى الحذر

لم يتأثر إنتاج شركات كبرى منها "بى.بى وبى.جى" من النفط والغاز فى على الرغم من الأزمة التى تشهدها البلاد لكن شركة رويال داتش شل أغلقت مكاتبها خلال الأيام القليلة المقبلة وقيدت السفر لأغراض الأعمال إلى هناك.

وقال متحدث باسم شركة "بى.بى" بعد مقتل زهاء 525 شخصا فى حملة أمنية على محتجين "العمليات والإنتاج لم يتأثرا. ونحن نتابع الوضع الأمنى فى المناطق (الحضرية) التى لنا فيها مكاتب. وكل موظفينا سالمون ونحن على علم بأحوالهم".

وتنتج مصر نحو 728 ألف برميل من النفط يوميا أو حوالى 0.9% من الإنتاج العالمى و60.9 مليار متر مكعب من الغاز أو 1.8% من الإنتاج العالمى. وتنتج بى.بى نحو 15%من هذا النفط وأكثر من 30% من الغاز مع شركائها ومنهم شل.

وقال متحدث باسم شل فى بيان "لضمان سلامة موظفينا وأمنهم ستغلق مكاتب شل فى مصر اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تقييد أنشطة السفر لأغراض الأعمال إلى البلاد. وسنستمر فى مراقبة الأوضاع فى مصر".

وقال متحدث باسم "بى.جى" التى تؤلف عملياتها الخاصة بالغاز الطبيعى المسال فى حقول بحرية فى مصر نحو خمس إجمالى الإنتاج انه لم يحدث تغير فى ترتيبات الشركة وإن كل موظفيها سالمون ومعروف مصيرهم. وكانت الشركة قد سحبت بالفعل 100 موظف أجنبى وأسرهم فى يوليو.

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مصر 365

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