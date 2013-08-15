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عبدالمنعم سعيد: أوباما مارس "الغش السياسي" في خطابه بشأن مصر

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عبدالمنعم سعيد: أوباما مارس "الغش السياسي" في خطابه بشأن مصر عبدالمنعم سعيد: أوباما مارس "الغش السياسي" في خطابه بشأن مصر

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير السياسي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم، إن أمريكا تضع نفسها جزءا من المشكلة الموجودة في بسبب تصريحات الرئيس أوباما المتضامنة مع جماعة الإخوان.

وأضاف سعيد، في حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، أن أوباما مارس نوعا من الغش السياسي في خطابه اليوم، وأن مناورات النجم الساطع لم يكن مقدرا لها أن تقام بسب ما يمر به الوضع الداخلي المصري، وأن هناك عمليات انتخابية على الأبواب سيعمل الجيش على تأمينها.

وأشار إلى أن هناك أطرافا دولية تعتبر ما يحدث في مصر أزمة سياسية بين أطراف متعددة، ولا يجب استخدام أي عنف، بينما الأمر الحقيقي في مصر هو صراع بين الدولة واللادولة، وصراع وجود للدولة المصرية ضد من يريدون هدم أركان هذه الدولة.

وتابع أن مصر تملك كثيرا من أوراق الضغط الذي يمكن أن تضغط به على الولايات المتحدة الأمريكية في حالة التلويح بقطع المعونة الأمريكية عن مصر أو غيرها من سبل الضغط على المصرية، وأن مصر لديها أوراق منها عبور البوارج الأمريكية في قناة السويس أو الفرق في الميزان التجاري وغيرها من أوراق الضغط التي تمتلكها مصر.

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