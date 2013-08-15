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مندوب مصر بالأمم المتحدة: جلسة مجلس الأمن غير رسمية ولن يصدر عنها قرارات

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: جلسة مجلس الأمن غير رسمية ولن يصدر عنها قرارات مندوب مصر بالأمم المتحدة: جلسة مجلس الأمن غير رسمية ولن يصدر عنها قرارات

مندوب الدائم لدي الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين خليل

قال معتز أحمدين خليل مندوب مصر بالأمم المتحده  أن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والتى ستبدء بعد نصف ساعة ، هى جلسة غير رسمية ولا يؤخذ بقرراتها ، مؤكدا أن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية أكدت انها لم تطلب عقد جلسة طارئة ولكنها لم تستطيع منعها .

وأضاف خليل في مداخلة لفضائية الحياة أن أهمية الجلسة تاتي لمناقشه الوضع بمصر، مؤكدا أن مسئوليتنا هي  توضيح ان الوضع بمصر لايضر بالأمن بالعالم، مشيرا إلي أن الجلسة ليس لها تأثير علي مستوي الاحداث بمصر .

وأكد أحمدين أن فرنسا هي من دعت لهذه الجلسة وتاتي في إطار إهتماها بما يحدث بمصرمشيرا إلي أنه لن يخرح عنها أي قرار، مؤكدا أننا لن نشارك فيها لانها تقتصر علي الإعضاء، مضيفا إلي اني أوضحت لأعضاء مجلس الأمن أن الوضع بمصر مطمئن .

وأشار إلي أن المغرب كعضو بالإضافة إلي روسيا والصين يدعمان الموقف بمصر في الوقت الحالي بالاضافة إلي أعضاء أخرين بعد أن شرحت لهم ان التدخل الأمني بمصر يؤدي إلي نتأئج عكسية .

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