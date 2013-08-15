استشارى: عالج قولونك فقد يعرضك لمشكلات كثيرة لا تعلم مصدرها

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن هناك مشكلات عديدة تواجه الشخص المريض بالقولون، وهو لا يكتشف ذلك بسهولة وهنا تكمن المشكلة، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص يعانون من أعراض ومشكلات وأزمات بدنية وجسدية أيام وأيام، وقد تصل إلى شهور وسنين لا يستطيعون تحديد مصدر الآلام، ويصلوا إلى أن الداء فى الأساس هو القولون أو أنهم مصابون بالقولون العصبى.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى أن يكتشف الشخص المريض الذى يعانى من ألم شديد بين الحين والأخر يأتيه فى بطنه ويجعله يعانى كثيرا فى أثناء عملية التبرز بشدة، والسوء فى آليات كثيرة لا يتم الذهاب إلى الطبيب المختص للكشف عن هذه الأعراض إلا إذا عانى الإنسان من أصوات مزعجة وغير مرغوب فيها تصدر من بطنه على حين غرة، أو يلفت أحدا نظره إلى هذه الأصوات الغريبة التى تحدث فى بطنه وهنا يقرر فقط الذهاب إلى الطبيب.

وأوضح أن علاج القولون أمر يجب أن يكون فى محط الاعتبار ولا يجب إهماله، مكتفيا بالمسكنات والملينات والأدوية المضادة للغازات، لأن علاج السبب أهم من أى شئ آخر، ويجب أن يعمل الطبيب على تنظيم مواعيد الأدوية وطريقة تناول الطعام وطبيعة الأطعمة الممنوعة بالطبع والأطعمة الموصى بها فى حالة القولون، والتى لا تتسبب فى مشكلات له، ويقوم المريض بالاهتمام بهذه الخريطة كى يتم علاجه بسهولة، ويتخلص من أعراض لم يكن يعلم أن القولون سببها.