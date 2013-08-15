راعي كنيسه مارجرجس بالفيوم: بلطجيه وأعوان المعزول وراء حرق منزلي

قام المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بإضرام النيران فى فيلا الأنبا روفائيل كاهن كنيسة مارجرجس بمركز طامية بالفيوم ، وتصدى لهم الأهالى واستطاعوا السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحتويات الفيلا من الداخل.

وقال الأنبا روفائيل فى تصريح خاص لوكالة أنباء ONA أن بعض البلطجية بالاشتراك مع مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى قاموا بالتوجه نحو الفيلا التى أقطن بها والتى تقع فى مركز طامية وأضرموا النيران فيها بإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة ، ولكن تجمع المئات من الأخوة المسلمين وتصدوا لهم واستطاعوا تفريقهم ، مشيرا إلى أنهم تمكنوا أيضا من السيطرة على النيران وإطفائها قبل امتدادها لداخل الفيلا .

وأضاف أن ما حدث كان لتوجيه أنظار الأقباط بالمركز نحو الفيلا الخاصة بى لكى يقوموا بإشعال النيران فى مبنى كنيسة مارجرجس ولكن تصدى لهم الأهالى من المسلمين ومنعوهم أيضا من مهاجمة الكنيسة واستطاعوا إبعادهم عن محيطها ، مشيرا إلى أنه سعيد باللحمة التى حدثت بين المسلمين والأقباط الذين دافعوا باستماتة عن فيلتى والكنيسة .

وأوضح أن الخسائر بسيطة للغاية وتنحصر فى احتراق عدد من المقاعد فى حديقة الفيلا من الخارج .